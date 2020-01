Ces, Dynabook svela Portégé X30L-G, il notebook con processori Intel di decima generazione

Il dispositivo è dotato di un'ampia gamma di opzioni di connettività di rete e periferiche.

Una porta USB Type-C consente agli utenti di ricaricare il portatile, connettersi ad altri schermi o trasferire dati attraverso un’unica connessione. Nonostante il design ultrasottile, il dispositivo è dotato anche di una porta HDMI di dimensioni standard e di 2 porte USB 3.0 in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi di portare gli adattatori sempre con sé. Un dock USB-C opzionale permette inoltre la connessione in un solo clic per ridurre al minimo l'ingombro dei cavi e offrire il collegamento rapido alle periferiche.

Per quanto riguarda la connettività di rete, l'ultimo modulo Intel 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.0 WiFi supporta velocità più elevate e maggiore larghezza di banda, mentre una porta Gigabit-LAN consente un accesso facile e veloce alle risorse di rete in ufficio.

Per qualsiasi azienda, la sicurezza è una priorità assoluta.

Portégé X30L-G è altamente sicuro e facilmente gestibile per proteggere le aziende dagli attacchi informatici in continua evoluzione contro firmware e hardware. Per impedire l'accesso illecito ai dati aziendali sensibili, il dispositivo è dotato di autenticazione biometrica del volto e delle impronte digitali tramite Windows Hello e Intel Authenticate.

Altri componenti di sicurezza come Trusted Platform Module 2.0 (TPM) e il BIOS di Dynabook, progettati internamente, offrono un ulteriore, resistente livello di protezione.

Dynabook ha presentato al Ces 2020, ilcon processori Intel di decima generazione. Realizzato pensando in primo luogo alla portabilità - con un- ma dotato di funzionalità per migliorare la connettività, le prestazioni, la sicurezza e la user experience, il nuovo dispositivo soddisfa lo standard, il benchmark dei dispositivi informatici moderni.Dynabook ha progettato Portégé X30L-G. Il laptop viene sottoposto a test di qualità militare di resistenza alle cadute, temperature, umidità e polvere per dimostrare la sua robustezza complessiva e certificare che sia in grado di rispondere alle esigenze sempre più elevate dei lavoratori mobile di oggi.Il suo, sviluppato da Sharp, offre un’elevata luminosità di 470NIT ma con un consumo energetico ridotto rispetto a un LCD standard. La combinazione della durata della batteria di 14,5 ore* (con lo schermo IGZO) con la funzione Quick Charge che garantisce 4 ore di batteria con una carica di soli 30 minuti, permette agli utenti di non doversi preoccupare di limitare l’uso della batteria mentre sono in viaggio.I processori Intel Core di ultima generazione e un'ampia selezione di opzioni di storage SSD, tra cui SATA, PCIe veloce eabilitano flussi di lavoro rapidi e una maggiore produttività. Inoltre, un lettore di schede Micro SD offre ulteriori opzioni di archiviazione portatile, mentre la memoria RAM DDR4 veloce rende il dispositivo più reattivo per rispondere alle esigenze delle applicazioni aziendali odierne.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita