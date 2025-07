HONOR lancia in Cina il nuovo HONOR Magic V5

HONOR ha annunciato in Cina il lancio del suo nuovo smartphone pieghevole di nuova generazione: HONOR Magic V5. Con un design rivoluzionario, è lo smartphone pieghevole verso l’interno più sottile e leggero al mondo e introduce innovazioni tecnologiche di altissimo livello, come la prima batteria al silicio-carbonio da 6.100mAh con il 25% di contenuto in silicio, già prodotta su larga scala.

Con uno spessore di soli 8,8mm e un peso minimo di 217g[3], HONOR Magic V5 rappresenta un nuovo riferimento in termini di portabilità e design nei dispositivi pieghevoli. Questo risultato è frutto della costante ricerca di eccellenza ingegneristica di HONOR, supportata da un sistema produttivo intelligente basato sull’intelligenza artificiale. Il risultato è una struttura affidabile, quasi priva di pieghe visibili, e un'esperienza d’uso fluida e raffinata.

HONOR Magic V5 è certificato IP58 e IP59 per la resistenza a polvere e acqua. Grazie al pannello interno rinforzato in fibra di carbonio e al vetro esterno NanoCrystal antigraffio, garantisce una robustezza straordinaria contro urti e graffi. All’interno, un ulteriore strato in fibra di carbonio con resistenza alla deformazione di 380GPa assicura protezione dagli impatti.

La cerniera HONOR Super Steel, con una resistenza alla trazione di 2.300MPa, completa la struttura, offrendo un meccanismo di piegatura stabile e durevole.

Con uno schermo interno da 7,95" pensato per il multitasking e uno schermo esterno da 6,43" per un accesso rapido alle funzioni essenziali, HONOR Magic V5 è progettato per migliorare la produttività quotidiana.

HONOR Magic V5 introduce per la prima volta nel settore la batteria HONOR Silicon-Carbon da 6.100mAh, esclusiva del modello da 1TB. Si tratta della prima batteria ad alta densità di silicio (25%[6]) prodotta su scala industriale, con una densità energetica record di 901Wh/L. In combinazione con il chip Power Enhanced HONOR E2 e il regolatore di tensione SoC, garantisce efficienza, sicurezza e prestazioni termiche superiori. Supporta inoltre la ricarica HONOR SuperCharge cablata a 66W[7] e wireless a 50W per una ricarica rapida e flessibile.

Il sistema fotografico AI Falcon di HONOR Magic V5 integra una fotocamera teleobiettivo periscopica da 64MP, una fotocamera principale da 50MP e una ultra-grandangolare da 50MP. Insieme, ottiche avanzate e AI all’avanguardia offrono scatti e video nitidi, dettagliati e professionali in qualsiasi situazione.

Basato su MagicOS 9.0.1, il nuovo HONOR Magic V5 abbraccia l’era dell’AI autonoma. L’assistente intelligente YOYO permette di gestire in modo semplice attività quotidiane come la creazione di presentazioni, programmazione, ricerca, condivisione file, prenotazione taxi, accesso remoto alla fotocamera, screen sharing e molto altro.

Dotato del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3nm, HONOR Magic V5 offre prestazioni elevate e funzioni AI evolute, supportando inoltre la più ampia gamma di bande 5G tra tutti gli smartphone pieghevoli.

HONOR Magic V5 sarà disponibile in diverse colorazioni: Ivory White, Black, Dawn Gold e Reddish Brown. Prezzo base di 8.999 RMB.

