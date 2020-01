Al Ces anteprima dei nuovi processori Intel Core per PC portatili

Inoltre sono stati annunciati importanti aggiornamenti riguardo Project Athena. I design verificati Project Athena sono stati ottimizzati, testati e verificati al fine di offrire straordinarie innovazioni in tutto il sistema e vantaggi che includono maggiore durata della batteria, reattività continua, risveglio immediato, compatibilità con le applicazioni e altro ancora. Ad oggi Intel ha verificato 25 design in base al programma Project Athena, ed è stata annunciata una partnership estesa con Google che ha già portato ai primi due Chromebook verificati: il Chromebook ASUS Flip (C436) e il Chromebook Samsung Galaxy. Quest'anno Intel prevede di verificare circa 50 ulteriori design fra Windows e Chrome e di fornire una specifica target per PC a doppio schermo.

Avanzamenti nell'intelligenza artificiale che aprono la strada alla guida autonoma, una nuova era di innovazione nel mobile computing, il futuro dello sport e dell'intrattenimento immersivo.ha dimostrato tutto questo e molto altro al, evidenziando come l'azienda sta infondendo intelligenza in cloud, rete, periferia della rete (edge)e PC, e sta creando un impatto positivo per le persone, le imprese e la società. Il CEO di Intelha aperto la conferenza stampa di oggi comunicando una serie di aggiornamenti relativi a Mobileye, inclusa una dimostrazione dellain movimento nel traffico in maniera naturale.La prova ha dimostrato l'approccio unico e innovativo di Mobileye per offrire mobilità più sicura per tutti con una combinazione di intelligenza artificiale,, il modello scientifico-normativo RSS e una ridondanza reale attraverso l'uso di sistemi di rilevazione sensoristica indipendenti.Inoltre Intel ha presentato in anteprima i, nome in codiceTiger Lake è progettato per dar vita all'ambiziosa visione di Intel per il mobile computing, con progressi rivoluzionari in tutte le direzioni e le esperienze che contano. Con ottimizazioni che comprendono CPU,e grafica integrata basata sulla nuova architettura grafica Intel Xe con un livello paragonabile a grafica dedicata, i processoriforniranno incrementi prestazionali a doppia cifra, enormi miglioramenti delle prestazioni dell'AI, un grande balzo in avanti delle prestazioni grafiche e il quadruplo della capacità di trasmissione rispetto a USB3 grazie alla nuova connettività integrata. I primi sistemi Tiger Lake, basati sul processo produttivo Intel a 10 nm+, sono attesi nel corso di quest'anno.Lisa Pearce, infatti, Vice President of Architecture for Graphics and Software di Intel, ha fornito dati sui progressi della nuova architettura grafica Intel Xe, che offrirà notevoli guadagni prestazionali ai processori Tiger Lake, e ha presentato in anteprima la prima GPU di Intel dedicata, basata su Xe, nome in codice "DG1.