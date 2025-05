Citymesh, NEP e Sony collaborano per il primo test di produzione live 5G in Belgio

Durante la partita che è stata soprannominata "La porta d'Europa", - così definita in quanto il vincitore ottine la qualificazione all'Europa League - l'azienda tecnologica Citymesh, il fornitore di servizi per i media NEP e Sony hanno effettuato, per conto del gruppo mediatico DPG Media, una sperimentazione della tecnologia 5G utilizzando una rete privata.

"Questo dimostra la potenza del 5G per le applicazioni a bassa latenza. Grazie all'implementazione di una rete 5G privata locale, abbiamo evitato la congestione di uno stadio gremito e siamo stati in grado di restituire le riprese localmente al complesso dei media, garantendo una latenza ancora più bassa. È un vero piacere collaborare con NEP, DPG Media e Sony, partner che si spingono sempre oltre. Citymesh è orgogliosa di essere all'avanguardia nel consentire innovazioni di trasmissione all'avanguardia per offrire al pubblico un'esperienza ancora migliore", afferma Carlo Waelens, Direttore Generale, Citymesh Temporary Solutions.

Il giorno della partita, la sperimentazione si è articolata in due flussi di lavoro distinti, entrambi basati sulla rete privata 5G allestita da Citymesh. Il primo prevedeva l'utilizzo di una telecamera Sony FX3, dotata del trasmettitore dati PDT-FP1, che trasmetteva le immagini direttamente nel cloud tramite la rete 5G. Questo ha permesso al team di ingegneri di NEP Europe, con sede in Belgio, di testare, analizzare e valutare l’efficienza dell’intero flusso di lavoro. Questa configurazione ha rappresentato una prima risposta concreta alle esigenze di distribuzione in tempo reale, permettendo la condivisione immediata dei contenuti nel corso della partita. Il secondo flusso di lavoro prevedeva l'impiego di una telecamera full-frame Sony FX9, dotata dell’unità di produzione remota CBK-RPU7 e collegata al trasmettitore PDT-FP1, sfruttando appieno la connettività 5G fornita da Citymesh. All’estremità della connessione, il Media Edge Processor NXL-ME80 ha decodificato i segnali trasmessi, inoltrandoli all'unità mobile OB Van situato all’esterno dello Stadio Re Baldovino.

