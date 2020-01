Al Ces le unità SSD da gioco Seagate di nuova generazione

Seagate ha presentato al Ces una nuova linea di soluzioni di storage per appassionati di gaming:Progettata come il complemento perfetto per il sistema FireCuda Gaming Dock di Seagate, rilasciato di recente, l'unità portatile FireCuda Gaming SSD offre prestazioni in grado di affrontare le competizioni più accese. Progettata appositamente per gli appassionati di giochi, la soluzione unisce l'eccellente unità SSD NVMe FireCuda 510 di Seagate alla versione più recente di un'interfaccia all'avanguardia come SuperSpeed USB 20 Gb/s (USB 3.2 Gen 2×2) per offrire velocità di lettura, fino a 2.000 MB/s.Ottimizzata in termini di prestazioni e stile, l'unità offre capacità diin un esclusivo chassis in metallo cesellato con illuminazione LED RGB personalizzabile. Gli appassionati di giochi possono personalizzare le luci LED RGB dell'unità con il software Seagate Toolkit gratuito e sincronizzare i LED con il sistema FireCuda Gaming Dock, creando una configurazione coinvolgente.Un'altra novità della linea di unità SSD di Seagate è l'unità, che offre capacità di 500 GB, 1 TB e 2 TB. Pensata per chi gioca sui dispositivi mobili e per gli utenti esperti più attivi, l'unità SSD SATA esterna fornisce rapidamente velocità di lettura/scrittura fino a 540 MB/s1 per aumentare le ore di gioco e velocizzare i trasferimenti dei file. Tanto piccola da poter stare in tasca, questa elegante unità è dotata di un'accattivante illuminazione LED verde e offre una notevole versatilità grazie alla porta USB 3.1 Gen2 Type-C. Può essere usatasenza bisogno di configurazione, include il software Seagate Toolkit con semplici opzioni di backup e sincronizzazione e un abbonamento gratuito di due mesi al piano Adobe Creative Cloud Photography.Disponibile a marzo, l'unità FireCuda Gaming SSD include una garanzia limitata di cinque anni ed è in vendita al prezzo di 189,99 dollari (500 GB), 259,99 dollari (1 TB) e 499,99 dollari (2 TB).L'unità BarraCuda Fast SSD di Seagate, disponibile a partire da febbraio, offre una garanzia limitata di tre anni ed è in vendita al prezzo di 94,99 dollari (500 GB), 169,99 dollari (1 TB) e 299,99 dollari (2 TB).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita