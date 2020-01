Micron svela al Ces la nuova generazione di memorie per il gaming Crucial Ballistix

Crucial, brand di Micron Technology, ha annunciato la nuova generazione di memorie ad alte prestazioni Crucial Ballistix per gamer appassionati di overclocking.

Progettato utilizzando le tecnologie Micron die e un design completamente nuovo, il portfolio comprende due nuove linee: Crucial Ballistix e Crucial Ballistix MAX.

La nuova linea Ballistix offre una velocità da 2400MHz a 3600MHz e una densità da 4GB a 32GB, ed è caratterizzata da un moderno diffusore di calore in alluminio disponibile in nero, rosso e bianco. Le opzioni RGB includono 8 aree con 16 LED personalizzabili e controllabili tramite il software RGB. La lineup di Crucial Ballistix è disponibile per desktop (DIMM) o per laptop (SODIMM) ed è compresa di garanzia a vita.

La memoria Ballistix MAX è la più importante all’interno del nuovo portfolio, presenta una velocità da 4000MHz a 4400MHz e una densità da 8GB e 16GB. I moduli Ballistix MAX DIMM, caratterizzati da un diffusore di calore di alta qualità in estruso di alluminio nero per la dissipazione termica, possiedono un sensore termico di precisione integrato per monitorare la temperatura in tempo reale. Le opzioni RGB includono 8 aree con 16 LED, personalizzabili e controllabili con il supporto di ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion e il software MSI Mystic Light. La lightbar è removibile e può essere sostituita con una versione con stampa in 3D per un’ulteriore personalizzazione. La memoria Crucial Ballistix Max è disponibile nel formato per desktop (DIMM) ed è comprensiva di una garanzia limitata a vita.

Le nuove linee Crucial Ballistix e Ballistix Max sostituiscono la suite Ballistix Sport, Tactical e i prodotti Elite di casa Micron

e saranno disponibili dal 4 febbraio 2020, sul sito crucial.com e tramite alcuni partner di canale selezionati.

Tutte le memorie Crucial Ballistix sono compatibili con le ultime piattaforme Intel e AMD.

