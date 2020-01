Ricoh Italia completa l’acquisizione delle attività di Mauden

Si è concluso il processo di acquisizione delle attività di Mauden da parte di Ricoh Italia , così come annunciato lo scorso 29 ottobre.Con un fatturato di, Ricoh Italia è una delle più importanti realtà italiane nell’ambito dell’Information Technology e dell’Office Printing. Grazie ad un portfolio completo di servizi e soluzioni, Ricoh Italia supporta lo sviluppo e la gestione di ambienti di lavoro che integrano aspetti come Collaboration, Mobile, Cloud e IoT, abilitando l’innovazione tecnologica a 360°.Fondata nel 1987, con sedi a Milano e Roma,ha conseguito negli anni una crescita costante sviluppando competenze sempre più solide nell’implementazione di Infrastrutture IT di grandi dimensioni e di Data Center, puntando in maniera decisa su ambiti che stanno rivoluzionando il modo di lavorare come quello dell’Intelligenza Artificiale e dei Big Data. Le operations di Mauden rimangono separate., CEO di Ricoh Italia, assume anche il ruolo di Presidente di Mauden e Roberta Viglione, già CEO di Mauden, mantiene tale carica.L’acquisizione prevedegrazie alle quali Ricoh Italia e Mauden cresceranno ulteriormente nei mercati di riferimento, ponendosi sempre più come interlocutori di rilievo in grado di accompagnare le imprese nella trasformazione dell’’IT e nell’innovazione del workplace.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita