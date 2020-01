Nokia: oltre 60 accordi commerciali 5G

Nokia ha reso noto di aver raggiunto

oltre 60 accordi commerciali 5G. In particolare

Nokia ha raggiunto 63 accordi commerciali 5G e 18 reti live.

I 63 contratti commerciali firmati non tengono conto di altri tipi di accordi 5G, come trial di rete a pagamento, progetti pilota e dimostrazioni. Se venissero inclusi, il numero totale di accordi 5G supererebbe quota 100.

Nokia è prescelto da pressoché tutti i principali mercati “early adopter” del 5G. Ciòè supportato dal fatto che Nokia ha dichiarato oltre 2000 famiglie di brevetti 5G fondamentali per l’omonimo standard.

Inoltre Nokia è l'unico fornitore con un portafoglio di prodotti end-to-end a coprire tutti gli aspetti della rete 5G, inclusi radio, core, cloud e trasporto, oltre a gestione, automazione e sicurezza. Circa il 60% dei clienti 5G di Nokia ha infatti selezionato più di una semplice New Radio dal suoportafoglio end-to-end.

I clienti annoverati includono Vodafone in Italia, AT&T,Sprint, T-Mobile US e Verizon negli Stati Uniti; NTT DOCOMO, KDDI eSoftBank in Giappone, e molti altri.





