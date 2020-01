Brevetti, Canon al primo posto tra le aziende giapponesi e terza tra quelle Usa

Canon promuove l'acquisizione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale,

non

solo in relazione alle tecnologie fondamentali richieste per i prodotti futuri, ma anche in merito a tecnologie come la comunicazione wireless e le soluzioni per la compressione delle immagini condivise dalle infrastrutture sociali di prossima generazione.

si conferma al terzo posto per numero di brevetti depositati negli Stati Uniti nel 2019: secondo la classifica preliminare rilasciata da, Canon è l'unica azienda al mondo a essersi attestata tra i primi cinque posti per 34 anni consecutivi.Canon si colloca inoltre di nuovoCanon attribuisce grande importanzae all'ottenimento di brevetti in diversi paesi del mondo. Proprio per questo viene definita una strategia di deposito brevetti che tiene conto delle caratteristiche di business, delle soluzioni tecnologiche e dei trend specifici per ogni Paese.