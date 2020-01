Laha avviato due progetti volti a rafforzare le capacità europeee a migliorare la collaborazione tra i paesi dell’UE nella lotta alle minacce e agli incidenti informatici. Una sovvenzione diprovenienti dalsarà destinata a unfinalizzato a sostenere lo sviluppo di MeliCERTes, una rete di cooperazione tra gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) negli Stati membri dell’UE.Un consorzio comprendente i CSIRT della, dell’, dell’e delopererà in stretta collaborazione con l’per sviluppare e gestire la piattaforma aperta, che offre strumenti di collaborazione a sostegno dei gruppi di risposta alle emergenze nell’UE.Il, che dispone di una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro nel quadro del programma di finanziamento dell’MCE, verterà sui meccanismi di cooperazione dei(ISAC). Nella fattispecie, creerà e svilupperà a livello europeo ISAC che offrono una varietà di servizi essenziali stabiliti nella, in settori quali la sanità, l’acqua, le infrastrutture digitali e i trasporti.L’UE investenel quadro del programma di finanziamento del meccanismo per collegare l'Europa per rafforzare le proprie capacità in materia di cibersicurezza, accrescere la cooperazione transfrontaliera e gestire in modo più efficace le minacce e gli incidenti informatici.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita