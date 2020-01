Samsung: torna il progetto dedicato all’educazione digitale per i senior

opo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione dida novembre 2018 a febbraio 2019, riprendono ae ale attività di SAVE for Seniors, il progetto di volontariato aziendale di Samsung, nato per offrire le competenze tecnologiche del team dia favore dell’educazione digitale degli over 55, grazie a sessioni di training che spaziano dall’uso sicuro dello smartphone alla possibilità di sfruttare le potenzialità dei dispositivi connessi per migliorare la propria vita.Per la nuova edizione di SAVE for Seniors nel capoluogo lombardo, l’azienda ha previsto l’attivazione dicon(con una pausa da luglio a settembre), a partire da oggi, martedì 21 gennaio, fino al 15 dicembre 2020 (di seguito il calendario completo), presso ildiin via Boni 29. Mentre per quanto riguarda il capoluogo campano, Samsung ha previsto l’attivazione dicon(con una pausa da luglio a settembre), a partire da sabato 25 gennaio, fino al 12 dicembre 2020, presso ildiin via Depretis 19/21.Per maggiori informazioni su SAVE for Seniors, è possibile visitare la pagina web:Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita