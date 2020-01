macOS è un sistema operativo noto per essere molto più sicuro e protetto rispetto ad altri. Nonostante questo, molti criminali informatici cercano comunque dei modi per trarre profitto dagli utenti che usano Mac. Secondo le statistiche elaborate da Kaspersky, Shlayer - la minaccia per macOS più diffusa nel 2019 - rappresenta un buon esempio di questa tendenza.

Shlayer, la famiglia di malware di tipo Trojan, è specializzata nell'installazione di adware - programmi che impattano sulla vita digitale degli utenti con la diffusione di annunci illeciti, con l’intercettazione e la raccolta delle query direttamente dai browser usati, modificando direttamente i risultati delle ricerche online per alimentare ancora di più la distribuzione di questo tipo di messaggi pubblicitari.





Considerando tutti gli attacchi rilevati da soluzioni Kaspersky su dispositivi macOS nel periodo che va da gennaio a novembre 2019, Shlayer è stato individuato come responsabile circa in un terzo dei casi analizzati (impatto del 29,28%); quasi tutte le altre 10 principali minacce per il mondo macOS sono adware che Shlayer installa: AdWare.OSX.Bnodlero, AdWare.OSX.Geonei, AdWare.OSX.Pirrit e AdWare.OSX.Cimpli.



Bisogna considerare anche che dal primo rilevamento, l’algoritmo di infezione di Shlayer non ha subito quasi nessun cambiamento: anche se l’impatto della sua azione si è leggermente ridotto, l’assenza di modifiche lo rende una minaccia particolarmente rilevante e gli utenti devono necessariamente proteggersi.

