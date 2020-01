Su TIMMUSIC la musica che ha fatto la storia di Sanremo

la piattaforma di musica in streaming di TIM,, fin da ora rende disponibile a tutti,, l’accesso sull’App alla sezione speciale dedicata a Sanremo, fino al 16 febbraio.Gli appassionati potranno così partecipare, durante il periodo del Festival all’assegnazione del premio TIMMUSIC per, riconoscimento che sarà consegnato nella serata finale sul palco dell’Ariston.La sezione speciale racconta in musica la storia del Festival di Sanremo e del costume in Italia dagli anni ‘50 ad oggi. Accanto al “best of” dei 24 big in gara e ai brani di tutti gli artisti di questa edizione che saliranno sul palco dell’Ariston, la sezione accoglietra le quali quella dedicata a “Le vere hit di Sanremo” e alle canzoni che sono diventate un grande successo nonostante non si siano classificate tra le prime posizioni “A Sanremo beati gli ultimi”, per finire con “Le meteore di Sanremo”. Non mancano le raccolte con tutti i brani dei festival degli anniI veri appassionati potranno inoltre divertirsi ad indovinare il maggior numero di canzoni e scalare la classifica della community di TIMMUSIC cimentandosi sull’App conPer ascoltare TIMMUSIC basta scaricare l’App e registrarsi.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita