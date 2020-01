Mark di ProGlove: lo scanner indossabile, piccolo e leggero

Semplice come indossare un guanto. Lo scanner intelligente MARK di ProGlove, distribuito da Bancolini Symbol, è uno di quei dispositivi intelligenti che semplifica radicalmente la vita di coloro che operano in contesti in cui si ha la necessità di rilevare codici a barre in modo rapido e sicuro.





Lo scanner indossabile permette infatti all’operatore di lavorare in mobilità a mani libere, in modo efficiente e sicuro grazie ad un raggio di scansione che può andare da 10 fino a 150 cm (da 10 a 50 cm nella versione MARK One S; da 30 a 150 cm nella versione MARK 2).





Lo scanner indossabile MARK aumenta l’efficienza negli ambienti di produzione e nei magazzini, consentendo un risparmio di 4 secondi a scansione, segnalata da feedback ottici, tattili e sonori. Le batterie del dispositivo durano per tutto un turno di lavoro e anche oltre.





Il guanto trasmette i dati al punto d‘accesso ad una frequenza di 868/915 MHz e, nella versione MARK 2, anche attraverso una connessione di tipo Bluetooth Low Energy (BLE).

I campi di applicazione del device distribuito da Bancolini Symbol sono numerosi:

KANBAN, in entrata e uscita della merce, nel trasporto dei materiali, nelle attività di picking, in postazioni di lavoro per il controllo qualità, in operazioni di imballaggio, ecc.





Semplice da configurare, MARK di ProGlove è dotato di caricatore ad incastro e può essere montato secondo diverse modalità, anche a muro.

