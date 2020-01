Capgemini: le tecnologie emergenti sono parte integrante di come i tifosi vivono lo sport

Lo studio dimostra che, per il 69% dei tifosi, l'uso di tecnologie emergenti come realtà virtuale (VR), intelligenza artificiale (AI) e realtà aumentata (AR) ha migliorato l’esperienza complessiva sia dentro che fuori lo stadio e che un'esperienza positiva con le tecnologie migliora anche il coinvolgimento complessivo dei tifosi. Il 56% ha infatti dichiarato che grazie alle nuove tecnologie può seguire più spesso la propria squadra del cuore allo stadio, mentre il 60% che può aumentare la fruizione di servizi di streaming per vedere le partite.

A seguito di un’esperienza positiva, quasi la metà dei tifosi (49%) ha dichiarato di aver aumentato molto gli acquisti di merchandise della propria squadra, mentre il 42% di aver incrementato questa spesa solo in alcune occasioni. Inoltre, il 92% dei tifosi ha dichiarato di aver sottoscritto un maggior numero di abbonamenti online per seguire le partite, sia saltuariamente che con regolarità.

Dal report si evince anche che i tifosi che hanno recentemente sperimentato tecnologie emergenti allo stadio sono più soddisfatti dell’esperienza complessiva, evidenziando al contempo una differenza di 25 punti NPS

(Net Promoter Score) tra i tifosi che hanno sperimentato tecnologie emergenti e quelli che non l'hanno fatto.

Tom Mitchell, Capitano della nazionale inglese ai Rugby Seven, ha affermato: “L'utilizzo della realtà virtuale nell’analisi degli allenamenti e delle partite può avere un grande impatto sullo sport. Se si riesce a rivivere una determinata situazione invece di limitarsi a rivedere una partita attraverso un video, allora l'esperienza di apprendimento e osservazione diventa molto più reale. La possibilità di vivere di nuovo una data situazione – sia attraverso la VR o con un'altra tecnologia – rappresenterebbe un enorme passo avanti in termini di analisi e di esperienza di apprendimento”.



ha pubblicato un nuovo report, dal titolo " Emerging technologies in sports: reimagining the fan experience ". Lo studio è stato condotto dal Capgemini Research Institute e si basa sulle risposte di oltre 10.000 tifosi di tutto il mondo che seguono con regolarità i principali sport.