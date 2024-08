Apple: iPhone, Wearables e Servizi guidano il fatturato e l’utile più alti di sempre

fatturato fra 63,0 miliardi e 67,0 miliardi di dollari

margine lordo fra il 38,0 percento e il 39,0 percento

spese operative fra 9,6 miliardi e 9,7 miliardi di dollari

altre entrate/(spese) di 250 milioni di dollari

aliquota fiscale di circa 16,5 percento

ha annunciato i risultati finanziari del suo primo trimestre fiscale 2020, chiuso il 28 dicembre 2019. L’azienda ha registrato, un incremento del 9 percento rispetto al trimestre dello scorso anno e il massimo storico, e un utile trimestrale per azione diluita di 4,99 dollari, in crescita del 19 percento e, anche in questo caso, il più alto di sempre. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 61 percento del fatturato trimestrale.“Siamo entusiasti di annunciare il più alto fatturato trimestrale mai realizzato da Apple, alimentato dalla forte domanda dei nostri modelli iPhone 11 e iPhone 11 Pro, e dal record di sempre per quanto riguarda i Servizi e i Wearables",. "Durante il trimestre natalizio, la nostra base installata attiva di dispositivi è cresciuta in ciascuno dei nostri segmenti geografici e ha ora raggiunto oltre 1,5 miliardi di unità. Lo consideriamo un dato che dimostra la soddisfazione, il coinvolgimento e la fedeltà dei nostri clienti - oltre che un grande motore per la nostra crescita in tutti i settori"."La nostra fortissima performance di business ha portato al record assoluto di 22,2 miliardi di dollari per quanto riguarda l’utile netto e ha generato un flusso di cassa operativo di 30,5 miliardi di dollari",. "Abbiamo anche restituito quasi 25 miliardi di dollari agli azionisti durante il trimestre, compresi 20 miliardi di dollari in riacquisti di azioni e 3,5 miliardi di dollari in dividendi ed equivalenti, e manteniamo il nostro obiettivo di raggiungere nel tempo una posizione neutra di cassa netta".Apple ha fornito la seguente guidanceIl Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiaratodelle azioni ordinarie dell’azienda. Il dividendo è pagabile il 13 febbraio 2020 agli azionisti che risultano registrati alla chiusura delle attività il 10 febbraio 2020.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita