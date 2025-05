LG porta Xbox Cloud Gaming (Beta) sugli Smart TV LG

LG ha annunciato l'arrivo dell'attesissima app Xbox sugli smart TV LG, che consentirà di accedere ai giochi Xbox direttamente sul proprio televisore senza necessità di una console esterna[1].

Grazie a questa introduzione, i possessori di smart TV LG con webOS23 e successivi potranno scaricare l’app Xbox direttamente dal Gaming Portal, disponibile sul sistema operativo webOS, e sottoscrivere l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate per giocare sul TV ai più recenti titoli di Activision, Bethesda, Blizzard, Mojang, Xbox Game Studios e altri.

L’app è disponibile anche su altri dispositivi LG[2] tra cui una selezione di smart monitor e arriverà presto sullo schermo touch personale LG StanbyME.

Con un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, gli utenti possono ora esplorare un gamma dinamica di giochi, dai titoli ricchi d'azione come Call of Duty: Black Ops 6 a giochi popolari come Avowed, South of Midnight o attesissime uscite future come Towerborne. I membri di Game Pass Ultimate potranno inoltre giocare in streaming anche ai titoli che hanno già nella propria libreria, come NBA 2K25 e Hogwarts Legacy.

In questo modo, il Gaming Portal LG diventa un vero e proprio hub all-in-one in grado di offrire una gaming experience personalizzata, grazie ai più recenti giochi tripla-A, giochi nativi per webOS e app di cloud gaming.

