Caliber X1, la poltrona da gaming di Cooler Master

lancia nel nostro paese la, una soluzione ideale per chi trascorre diverse ore della giornata davanti ad un computer, per lavoro o per divertimento, e che strizza l'occhio sia al design sia a un comfort senza confini.L'elemento principale che distingue una poltrona da gaming da una normalissima poltroncina da ufficio; un'ottima poltrona da gaming può dunque rendere le ore di gioco ancora più gradevoli e consente di concentrarsi più a lungo sugli obiettivi, eliminando dolori muscolari e di tensione a collo e schiena., che ha un bel design moderno e ricorda un sedile da auto da corsa, è strutturalmente robusta e dotata di varie posizioni di inclinazione studiate per favorire la giusta postura anche dopo molte ore di utilizzo.E' molto comoda, ergonomica e dotata di una seduta che si adatta e segue i movimenti del corpo, facile da pulire e maneggevole da spostare grazie ad, che riducono l'attrito al rotolamento e il rumore prodotto dagli spostamenti, oltre a funzionare su qualsiasi tipo di superficie. Lo schienale è stato progettato per migliorare il comfort della zona contenimento spalle e aumentando la sensazione di solidità e supporto; le regolazioni in 4D coprono tutti gli aspetti legati all'ergonomia e permettono di personalizzare la seduta.è dotata di un paio di cuscini imbottiti per la zona lombare e per la nuca, pratici accessori che svolgono l'importante ruolo di ridurre al minimo lo stress della colonna vertebrale, diminuendo la stanchezza dovuta solitamente a una posizione scorretta mantenuta durante le sessioni di gaming più estreme. Il cuscino per la testa, in particolare,, con evidenti benefici per i muscoli e la postura. Il sedile, rivestito in pelle sintetica di poliuretano traforata, garantisce la massima traspirabilità e riduce sensibilmente la sudorazione.è alta 138 cm, lo schienale è ampio e adatto anche a coloro che hanno le spalle larghe; per permettere ai giocatori più alti e pesanti di sedersi senza preoccupazioni è larga 72 cm, pesa 24.7 chili e ha un carico massimo di 150 chili, con una resistenza che resta al massimo anche quando la portata raggiunge livelli elevati., utilizzando la leva che spunta sotto il sedile. Utilizzando la maniglia che troviamo sul lato destro della sedia possiamo far inclinare lo schienale: l'inclinazione varia da 90° a 180°, bloccabile ogni 10°.I poggia-gomiti sono solidi, imbottiti, ergonomici eper permettere al giocatore di mantenere le braccia in posizione fissa e confortevole anche per le lunghe sessioni di gioco; l'altezza può variare di 7 cm, in questo modo è possibile abbassarli e infilaresotto la scrivania dopo averne cessato l'utilizzo.