Coronavirus: Ministero Salute e Twitter alleati contro le fake news

Twitter ha introdotto un messaggio che rimanda alla pagina internet dedicata del Ministero della Salute, che verrà attivato con la ricerca di termini legati al coronavirus.



Tale iniziativa è stata introdotta in numerosi paesi in Europa e nel resto del mondo, e da oggi è attiva anche in Italia, in collaborazione con il Ministero della Salute.





Il Ministro Speranza ha aggiunto: "Siamo al lavoro ogni giorno sul coronavirus. Anche per offrire notizie accurate e tempestive ai cittadini. Da oggi lo facciamo anche in collaborazione con Twitter che metterà in evidenza nelle ricerche il nostro link ufficiale".

Per contrastare la diffusione diche possono creare allarmismi nella popolazione, ilha sottoscritto un accordo conche metterà in evidenza nelle ricerche il link ufficiale del Ministero."Un'attenzione particolare, in questa fase, va riservata alla gestione della corretta comunicazione e al contrasto alle false notizie. Sono felice dell'accordo fatto con Twitter. Un aiuto in più contro un pericoloso virus… le fake news". Così ha commentato,, l'iniziativa messa in campo da oggi con il popolare social network.Per rafforzare ancora di più la lotta alle fake news, il Ministero della Salute sta dialogando anche conche ha adottato, a livello globale, una iniziativa analoga con WHO.