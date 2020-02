Apple TV APP e Apple TV+ ora disponibili sulla gamma 2019 di TV LG

L’app, disponibile per le smart TV 2020 presentate al CES, è facilmente accessibile da LG Home Launcher e offre ai possessori dei TV LG la possibilità di abbonarsi e guardare Apple TV+, il nuovo servizio video che offre contenuti originali Apple.Con l’app Apple TV, i possessori dei TV LG possono abbonarsi anche ai canali Apple TV – abbonamenti diretti a servizi di video premium, disponibili sia online che offline, senza pubblicità e on-demand – e accedere alla loro libreria video su iTunes e acquistare o noleggiare oltre 100.000 film e spettacoli televisivi. Basta un semplice click sulper iniziare., che consente agli utenti di condividere o attivare il mirroring di contenuti dal proprio iPhone, iPad o Mac direttamente su un televisore LG. Gli utenti possono anche riprodurre musica dal televisore e sincronizzarla con altri altoparlanti compatibili con AirPlay 2 presenti in qualsiasi punto della casa.È inoltre possibile accendere o spegnere il TV, controllare il volume, selezionare gli ingressi audio/video e molto altro grazie ad, che permette agli utenti di inviare comandi in modo semplice e sicuro tramite l’applicazione Home sul proprio iPhone o iPad o tramite un comando vocale Siri.I possessori di TV LG possono ora usufruire di Apple TV oltre ad AirPlay 2 e HomeKit su tutti i televisori OLED 2019 di LG, NanoCell TV (serie SM9X e SM8X) e alla fine di questo mese l’applicazione Apple TV sarà resa disponibile anche su alcuni televisori UHD selezionati (serie UM7X).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita