LinkedIn punta sui contenuti di qualità In Italia

LinkedIn ha annunciato la nomina di due nuovi redattori italiani, che si uniranno al team editoriale internazionale di LinkedIn, composto da più di 65 giornalisti provenienti da tutto il mondo.



Marco Valsecchi

all’interno del neonato editorial team italiano rafforza il focus di LinkedIn sulla qualità dei contenuti, per tenere costantemente informati gli oltre 675 milioni di utenti della piattaforma, fornendo loro le notizie e gli approfondimenti più utili, ed aiutarli a prendere le migliori decisioni in ambito professionale.



“Con l'enorme flusso di contenuti che vengono generati ogni giorno sulla piattaforma, il nostro obiettivo è quello di aiutare gli oltre 13 milioni di professionisti in Italia ad individuare le idee e le novità più rilevanti, creando al contempo contenuti originali, curando quelli già pubblicati sulla piattaforma e incoraggiando gli utenti ad avviare conversazioni interessanti"

Michele Pierri

Nello specifico, i due redattori si occuperanno di selezionare i contenuti per la rassegna giornaliera Notizie scelte, che fornirà agli utenti italiani le principali notizie della giornata. Questo notiziario quotidiano è già stato attivato per alcuni iscritti, ma sarà reso disponibile a partire dalla prima settimana di febbraio per tutti coloro che hanno scelto l'italiano come lingua nel proprio profilo.



Ogni mattina, Marco Valsecchi e Michele Pierri pubblicheranno Notizie scelte, per aiutare gli utenti a iniziare la giornata con una selezione di notizie. Gli utenti potranno scorrere facilmente tra una notizia e l'altra, approfondendo quelle che riterranno più interessanti: nel momento in cui un utente cliccherà su uno dei titoli del sommario, avrà accesso alle conversazioni più rilevanti generate dagli altri utenti riguardanti quella specifica notizia, in modo da potersi unire alla conversazione condividendo il proprio punto di vista.





Gli utenti italiani sono tra i più attivi sulla piattaforma e il lancio di questi prodotti editoriali è il prossimo passo per l'espansione del team editoriale in Europa, oltre che in Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Spagna e Emirati Arabi Uniti.

