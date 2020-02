Fastweb: clienti e margini in crescita per il 26mo trimestre consecutivo

Ancora un anno di risultati positivi per, con clienti e margini in aumento per il 26esimo trimestre consecutivo.Al 31 dicembre 2019 la base clienti sulla rete fissa di Fastweb ha raggiunto 2.637.000 unità, con un aumento del 3,5% (+90.000 nuove unità) rispetto all’anno precedente.Sempre al 31 dicembre,, in crescita del 5,4% rispetto agli 2.104 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2018.L'EBITDA complessivo ha raggiunto 750 milioni di euro, +5% su base confrontabile rispetto al 2018. Evoluzione estremamente positiva anche della generazione di cassa (calcolata come “EbitdaaL – Capex”), che si attesta a, con un incremento di ben 25 milioni rispetto al 2018 (89 milioni, considerando gli investimenti per le frequenze) ed evidenziando le crescenti capacità di Fastweb nella generazione di flusso di cassa operativo.Fastweb, anche nel 2019, spinge sugli investimenti -- destinati prioritariamente allo sviluppo della copertura ultrabroadband attraverso uno dei più vasti roll-out combinati di reti fisse e mobili a livello europeo (FTTx, 5G Mobile, 5G FWA).In particolare, grazie al recente accordo conche consentirà di accelerare il roll-out e di ottimizzare le prestazioni della nuova rete 5G Fixed Wireless Access, il numero di famiglie e imprese raggiunte da collegamenti fino a 1 Gigabit al secondo su rete Fastweb passerà dagli attuali 8 milioni di abitazioni (raggiunti già oggi dalla rete proprietaria FTTX), a 16 milioni entro fine 2023, con un anno di anticipo rispetto ai precedenti annunci. Il lancio dei nuovi servizi FWA è previsto per il terzo trimestre del 2020.Per quanto riguarda, invece,, a valle dell’accordo con WindTre siglato lo scorso giugno e l’ottenimento dell’autorizzazione di MNO che formalizza l’ingresso di Fastweb nel mercato come operatore infrastrutturato, il co-investimento per la realizzazione di una rete 5G a livello nazionale è entrato nella fase operativa di pianificazione e di deployment con il lancio dei primi servizi mobili 5G atteso attorno alla metà del 2020.Si conferma decisamente sostenuta anche nel 2019, con 1.806.000 clienti, in aumento del 26% rispetto al dicembre 2018, e ricavi a 175 milioni di Euro (+19% rispetto al 2018). Il tasso di crescita complessivo si mantiene robusto, nonostante il contesto fortemente competitivo. In aumento anche la percentuale di clienti “convergenti” che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi e che rappresenta adesso il 34% della customer base di Fastweb.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita