SAP e Croce Rossa Italiana rafforzano il loro contro il cyberbullismo

Nella Giornata Nazionale contro il bullismo, Croce Rossa Italiana e SAP annunciano la terza edizione di, il progetto nato con l'obiettivo di sensibilizzare e creare maggior consapevolezza, sulle sue ricadute legali e sui pericoli della rete. Inoltre, l'iniziativa ha lo scopo di migliorare la comprensione della natura degli atti di prevaricazione e di violenza aprendo un nuovo canale di comunicazione fra scuola e famiglia, due istituzioni che hanno un ruolo cruciale nella lotta a un fenomeno in continua crescita.Nella nuova campagna per il 2020, Croce Rossa Italiana e SAP estendono i loro sforzi ecoinvolte per raggiungere un numero sempre maggiore di giovani, insegnanti e genitori. Rispetto alle edizioni precedenti, che hanno visto il coinvolgimento del Comitato Municipio 5 di Roma e interessato quattro scuole del comune di Roma, quest'anno gli istituti coinvolti appartengono alle regioni di, a dimostrazione che questo tema sensibile cresce per interesse e preoccupazione del fenomeno.Saranno cinque (Agropoli, Alto Casertano e Matesino, Caserta, Rieti e Municipio 5 di Roma) i Comitati della Croce Rossa Italiana che vedranno impegnati psicologi del Servizio Psicosociale CRI, volontari CRI formati in materia, volontari SAP e alcuni docenti universitari esperti in questa tematica."Come Croce Rossa Italiana siamo da sempre impegnati in attività di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo che, nell'éra della socializzazione digitale, si amplificano diventando fenomeni trasversali e sempre più dilaganti", ha dichiaratoVice Presidente e Rappresentante Nazionale Giovani CRI. "Grazie ai 40mila giovani volontari CRI possiamo prediligere un confronto peer – to – peer tra i ragazzi andando oltre il gap generazionale che molto spesso ostacola l'emergere e la denuncia delle violenze. Rinnovare l'impegno con SAP Italia raggiungendo sempre più studenti e scuole è un importante traguardo nelle attività di contrasto al fenomeno ma dobbiamo continuare sulla strada dell'inclusione sociale".