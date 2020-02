Instagram: nuova funzionalità per gestire meglio i propri follower

Instagram ha lanciato una nuova modalità per visualizzare e gestire al meglio i propri follower. Con questa funzionalità si potrà visualizzare e gestire in modo veloce e diretto la lista dei profili seguiti, organizzati per categoria.

Vediamo nel dettaglio come funziona:

Vai sul tuo profilo Instagram e clicca s u “Seguiti”

Da qui, potrai visualizzare la sezione “Categorie”, che comprende “Utenti con cui hai interagito di meno” e “Utenti mostrati più frequentemente nella tua sezione Notizie”

Potrai inoltre gestire facilmente gli account che segui: cliccando sui tre pallini accanto al nome del profilo è possibile gestire le notifiche o disattivarle

Nel caso non lo sapessi, puoi anche ordinare la lista delle persone che segui dalla meno recente alla più recente, o viceversa (con la possibilità di vedere le prime persone che hai seguito su Instagram).

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita