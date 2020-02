LG: il cruscotto P-OLED debutta sulla Cadillac Escalade 2021

La nuovaha debuttato all’inizio di questa settimana con la tecnologia, inaugurando il primo utilizzo in assoluto di un display OLED curvo in un veicolo di serie.Il display P-OLED è il fulcro del nuovissimo design dell’iconico SUV Cadillac, del gruppo GM, il primo autoveicolo a integrare P-OLED Digital Cockpit Solution (DCS) di LG.Ilè composto da tre display P-OLED separati, il più grande dei quali misura 16,9 pollici. I tre schermi curvi compongono l’Instrument Panel Cluster (IPC), quadro strumenti da cui è possibile visionare le informazioni di base relative al veicolo, e l’Integrated Central Stack (ICS) che funge da display di infotainment per contenuti audio, video e di navigazione.Il sistema avanzato di Escalade include funzionalità come– tutte implementate da un software sviluppato da LG, in ottemperanza all’Automotive Safety Integrity Level (ASIL) e agli standard internazionali ISO per la sicurezza funzionale dei veicoli.Secondo la società di ricerca IHS Markit,dell’anno scorso a 10,5 miliardi di dollari entro il 2023.All’interno di un veicolo di serie, l’ampio angolo di visione, la curvatura e la grafica accattivante rendono i display P-OLED molto più intuitivi per i guidatori. L’alto grado diinteressano particolarmente anche ai produttori di auto premium, impazienti di introdurre nuove innovazioni per il loro pubblico di “early adopters”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita