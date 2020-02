Qualcomm Snapdragon 865 5G supporterà la serie Samsung Galaxy S20

"Samsung Electronics e Qualcomm Technologies sono entrambe impregnate a offrire ai consumatori esperienze mobili innovative," ha affermato KyeongJun Kim, executive vice president and head of mobile R&D office, Samsung Electronics. "La serie Galaxy S20, supportata da Snapdragon 865, offre una nuova esperienza mobile che cambierà il mondo in cui le persone vivono e immortalano i momenti più belli delle proprie vite. Grazie alla connettività 5G, alla fotocamera basata sull'intelligenza artificiale, a capacità di gaming e durata della batteria che superano l'immaginario, la serie Galaxy S20 migliorerà e semplificherà la quotidianità delle persone."

Qualcomm Technologies ha annunciato che la sua ultima piattaforma mobile flagshipsupporterà in alcuni mercati selezionati i nuovi smartphone di, ovvero la serieSnapdragon 865 è la più avanzata piattaforma mobile a livello globale che si caratterizza per il sistema di modem-RF 5G leader nel mercato – il Q– ed è progettata per offrire connettività senza precedenti e per garantire le prestazioni necessarie alla nuova generazione di dispositivi mobili immersivi.