App di incontri e malware: attenzione a trovare l’anima gemella e non un criminale informatico

Nell'ultimo decennio è stato digitalizzato praticamente ogni aspetto della nostra vita e la comunicazione è stato il settore che ha probabilmente vissuto le maggiori trasformazioni. La vita sentimentale delle persone non fa eccezione e, mancando poco a, sia i single che le coppie sono sempre più sotto pressione per organizzare qualcosa per questo sabato. I single hanno anche un'esigenza in più: trovare un partner. Le app per gli appuntamenti possono essere d'aiuto, ma bisogna utilizzarle saggiamente.I ricercatori dihanno valutato i rischi e le sfide che si incontrano mentre si cerca l'amore e hanno scoperto che anche i cyber criminali sono interessati all'argomento.Le popolari applicazioni di dating utilizzate in tutto il mondo, come, spesso diventano un'esca utilizzata per diffondere malware su mobile oppure recuperare dati personali per "bombardare" successivamente gli utenti con annunci indesiderati, o addirittura spendere i loro soldi in costosi abbonamenti a pagamento. Tali file non hanno nulla a che fare con le applicazioni legittime, in quanto utilizzano solo il nome e a volte solo l'aspetto di servizi di incontri autentici.L'analisi del malware che utilizzano i nomi di oltre 20 popolari applicazioni di appuntamenti eha mostrato che nel 2019 sono stati diffusi 1963 file unici sotto le spoglie di applicazioni legittime. In particolare, due terzi di essi si presentavano come Tinder (1262 file) e un altro sesto era collegato a Badoo (263 file); entrambe sono applicazioni famose in tutto il mondo.Il pericolo che questi file malevoli portano con sé varia da un file all'altro: dai trojan che possono scaricare altri malware, fino agli adware, che rendendo probabile che ogni notifica che un utente riceve sia una pubblicità piuttosto che un messaggio da un potenziale partner.Ad esempio, una delle applicazioni che a prima vista sembra Tinder è in realtàe, una volta ottenuti, si "concede" tutti i diritti necessari per rubare denaro all'utente. Un'altra applicazione si rinomina autonomamente "Impostazioni" subito dopo l'installazione, mostra un falso messaggio di "errore" e poi scompare, con un'alta probabilità che si ripresenti con annunci indesiderati qualche giorno dopo.Anche i criminali informatici specializzati nel phishing non perdono l'occasione di approfittare di chi cerca l'amore. Copie false di applicazioni e siti web di incontri popolari, come Match.com e Tinder, inondano Internet. Gli utenti sono invitati a lasciare i loro dati personali o a connettersi alle applicazioni tramite il loro account sui social media. I dati, come prevedibile, saranno in seguito utilizzati o venduti da criminali informatici, mentre l'utente non avrà ottenuto nulla.