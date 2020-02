Nokia e IIiad insieme per il 5G in Francia e in Italia

Nokia

L'accordo sul 5G si concentrerà sulla modernizzazione della rete e sull'introduzione del 5G in Francia e in Italia, rendendo il 5G disponibile a 17 milioni di abbonati IIiad in entrambi i paesi.





Nokia collabora con IIiad in Francia dal 2012 e in Italia dal 2018 per l'implementazione di reti 3G e 4G, aggiungendo ora le reti 5G al suo portafoglio.





Thomas Reynaud, CEO di IIiad Group

, ha dichiarato: "Desideriamo offrire ai nostri clienti la migliore esperienza 5G possibile, ed è per questo che abbiamo scelto di rafforzare e accelerare la nostra partnership con Nokia entrando nell’era del 5G. Le innovative tecnologie e soluzioni 5G di Nokia ci consentiranno un lancio in maniera rapida ed efficiente, offrendo prestazioni di rete superiori e ponendoci inoltre in una posizione di vantaggio rispetto alle sfide future."





Tommi Uitto, Presidente Mobile Networks di Nokia,

ha commentato: “Siamo lieti di continuare la partnership di lunga data con IIiad per l’implementazione delle reti 5G in Francia e in Italia e creare una rete di livello superiore per le aziende e i consumatori. Le tecnologie radio offriranno a Iliad la flessibilità di lanciare in maniera rapida e immediata una rete 5G a prova di futuro."

ha annunciato che estenderà la sua partnership con, per l’implementazione delleSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita