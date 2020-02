83 milioni di riviste in digitale lette su Readly nel 2019

Readly, il servizio che consente l'accesso alle riviste digitali tramite una app, pubblica ogni anno il Readly Report, che mostra il consumo e le abitudini di lettura all'interno del proprio portafoglio di riviste digitali.





Il Readly Report 2019 mostra che il servizio sta crescendo: il portafoglio delle riviste disponibili si è ampliato rapidamente nell'ultimo anno, passando da un totale di circa 3.000 titoli alla fine del 2018 a quasi 5.000 titoli alla fine del 2019, per circa 120.000 riviste disponibili.

Nei mercati principali - Germania, Regno Unito e Svezia - Readly possiede oggi il più grande catalogo di riviste tra i fornitori che propongono il modello "all you can eat", con la migliore copertura dei titoli più importanti, definiti dalla massima diffusione.

Il Readly Report 2019 analizza anche i dati relativi alla lettura dei numeri arretrati delle riviste. Tra i mercati "core", il Regno Unito ha il più alto tasso di lettura di arretrati (16%), seguito da Germania (12%) e Svezia (10%).

Nel 2019 il tempo totale trascorso su Readly da ciascun abbonato ogni mese è stato di circa 7 ore. La sessione utente media è stata di 21 minuti; in generale, le sessioni possono variare da brevi momenti a sessioni di lettura più lunghe. Il tempo medio di lettura mostra piccole differenze da un territorio all'altro, che varia dai 20,9 minuti in Germania ai 22,3 minuti dell'Austria.



Argomenti e categorie principali di lettura nel Readly Report 2019

● Celebrity & Entertainment ha una quota del 19%: un enorme balzo in avanti rispetto al Readly Report 2018, quando lo share era del 10%.

● Lifestyle è al secondo posto, con una quota dell'11%.

● Il settore automobilistico è salito al 10%, rispetto al 5% dell'anno precedente.

● L'interesse di lettura per Tech, Gadget e Home Entertainment è in costante crescita negli ultimi tre anni, dal 5,3% del 2017, al 5,6% nel 2018, all'8% nel 2019.



Readly è un servizio di abbonamento digitale che consente ai clienti di avere accesso illimitato "all you can read" a migliaia di riviste nazionali e internazionali in una app, sia in streaming che in assenza di internet. Readly è stata lanciato in Svezia nel 2013 e l'app è disponibile a livello globale; è attualmente attivamente commercializzata in Svezia, Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Stati Uniti, Irlanda e Italia.

Il servizio è facile da usare e conveniente: ogni abbonato può accedere alle riviste su un massimo di 5 dispositivi. Oltre ai vantaggi per il lettore, Readly offre una nuova possibilità per il mercato editoriale, potente e priva di rischi per gli editori.



