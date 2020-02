Lenovo: 14,1 miliardi di dollari di fatturato, record assoluto per la società

Lenovo ha annunciato oggi che i ricavi del Gruppo nel terzo trimestre fiscale hanno raggiunto un livello record di 14,1 miliardi di dollari USA, decimo trimestre consecutivo di crescita anno su anno. L’utile pre-tasse è cresciuto dell'11% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, raggiungendo i 390 milioni di dollari, mentre l'utile netto è anch’esso aumentato dell'11% su base annua a 258 milioni di dollari.



“Nell'ultimo trimestre, nonostante le incertezze geopolitiche e le carenze di approvvigionamento che hanno toccato l’intero settore, abbiamo conseguito risultati da record, equilibrati a livello di aree geografiche, grazie all’eccellenza operativa e una solida esecuzione della strategia. Sia il fatturato del Gruppo sia l’utile pre-tasse hanno raggiunto i massimi storici"

, ha dichiarato Yang Yuanqing, Presidente e CEO di Lenovo. "Questi risultati non solo ci consentono di cogliere le opportunità di trasformazione offerte dalla tecnologia e di guidare una crescita sostenibile, ma ci aiutano anche ad affrontare le sfide del mercato di oggi."

Intelligent Devices Group (IDG) di Lenovo continua a guidare le prestazioni dell'azienda. Il gruppo PC e Smart Devices (PCSD), una delle due business unit di IDG, ha stabilito record di fatturato di tutti i tempi con 11,1 miliardi di dollari, un utile pre-tasse di 684 milioni di dollari e un margine dell’utile pre-tasse del 6,2%. Questi risultati dimostrano la capacità di Lenovo di operare a livello mondiale, soprattutto nell’affrontare una significativa carenza di CPU in tutto il settore.

Nei PC, Lenovo ha consolidato la sua posizione n. 1 con vendite record, superando di quasi 2 punti percentuali la crescita media del mercato. Lenovo ha anche chiuso al primo posto per l'anno solare 2019 con una quota di mercato del 24,3%, pari a una crescita di 1,6 punti su base annua. il volume nelle fasce di prodotti premium e a forte crescita quali Gaming, Thin & Light, Visual, Workstation e Chromebook hanno continuato a crescere a doppia cifra, superando significativamente la media del mercato anno su anno.

La seconda business unit di IDG, il Mobile Business Group (MBG), ha registrato il quinto trimestre consecutivo di utili. In America Latina, storica roccaforte, il volume di Lenovo ha superato la crescita media del mercato di 19 punti, registrando un margine prima delle imposte del 5,8%. In futuro, il settore della telefonia mobile continuerà a rafforzare la propria redditività favorendo la crescita in nuovi mercati.

Inoltre, il Motorola razr presentato di recente rappresenta un rientro per l'azienda nel segmento premium, un settore di mercato che sarà un focus per il futuro.

Il Data Center Group (DCG) ha visto crescere le vendite di server del 18% su base annua. Mentre i ricavi del gruppo Data Center sono rimasti stabili su base annua a causa delle forti riduzioni dei prezzi dei componenti, che hanno comportato un calo nei prezzi medi dei sistemi, la redditività ha continuato a migliorare. Il non-hyperscale ha registrato più alti ricavi in quattro anni ed è cresciuto di quasi il 16%, con i ricavi dal solo mercato cinese in crescita del 46% su base annua. Software Defined Infrastructure (SDI) e Storage hanno entrambi registrato una crescita dei ricavi di oltre il 40% su base annua. In prospettiva futura, la crescita è prevista in tutte le aree, in particolare da server, storage, SDI, High Performance Computing, software e servizi, poiché il Gruppo si concentra sulla diversificazione dei clienti e sull'ampliamento del canale.

I ricavi di software e servizi hanno superato per la prima volta il miliardo di dollari USA nel trimestre, con una crescita del 41% su base annua e un contributo del 7% al fatturato complessivo del Gruppo.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita