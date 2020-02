Amazon apre le porte alla seconda edizione di Technovation

Per il secondo anno consecutivoche mira a offrire alle studentesse di tutto il mondo l’opportunità di imparare le competenze necessarie per realizzare un progetto informatico (in particolare, una applicazione) e renderle consapevoli delle loro potenzialità di innovatrici del futuro, anche attraverso la tecnologia.A febbraio e marzo 2020, Amazon ospiteràdedicati alla sfida che Technovation rivolge a studentesse dai 10 ai 18 anni (compiuti entro agosto 2020) di tutto il mondo, interessate alla tecnologia, anche senza una precedente formazione nelcoding, e che vogliono mettersi alla prova nella creazione di un'App.Inoltre, a coloro che si iscriveranno al programma, Amazon metterà a disposizioneche faranno daper aiutare le partecipanti a ideare il progetto, sviluppare l’App, costruire un business plan efficace e presentare le idee davanti a una audience, in vista della presentazione mondiale (agosto 2020) con la quale le vincitrici si aggiudicheranno un’esperienza in Silicon Valley.È possibile iscriversi e partecipare agli eventi di presentazione “attraverso il sitoPer saperne di più sulla sfida in generale, si può visitare il sitoIl 74% delle adolescenti nel mondo dimostrano interesse verso le materie STEM, eppure le studentesse iscritte a tali discipline sono appena il 30% della popolazione., appena il 31,7%, e solo il 5% della popolazione delle studentesse quindicenni aspira a intraprendere questo percorso professionale.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita