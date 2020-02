Apple sarebbe vicina al lancio diIl primo dovrebbe vedere la luce entro 12-18 mesi. Questo secondo le previsioni di, analista che già in passato ha "indovinato" molti sviluppi tecnologici di Apple. Il passaggio dei Mac ai processori in tecnologia ARM invece che Intel sarebbe molto significativo. Ma non esattamente una sorpresa.Di Mac con processori ARM si parla infatti da diversi anni. Più o meno da quando i processori ARM della serie A che equipaggiano iPhone e iPad. Ming-Chi Kuo ora aggiunge una possibile data a questa transizione. Basandosi su ciò che si sa in merito agli sviluppi della linea A.Apple progetta in proprio i processori ARM di iPad e iPhone . E anche quasi tutto il resto dell'elettronica. Ciò le dà importante vantaggio:nella progettazione dei device. E anche avere un controllo superiore sulla loro produzione e supply chain. Estendendo i processori A anche ai Mac, questi vantaggi si applicherebbero (quasi) di colpo ai computer.Non è una considerazione da poco. Perchéportò nel 2005 Apple ad adottare proprio i processori Intel. Abbandonando quelli PowerPC di IBM che aveva usato sino a quel momento e che, secondo Apple, non garantivano più uno sviluppo prestazionale adeguato. Intel in questi anni ha avutonel far crescere costantemente la potenza dei suoi processori per computer. Inoltre, in queste settimane il fenomeno coronavirus sta mostrando quanto sia critico dipendere dalle produzioni di altri.La tempistica indicata da Ming-Chi Kuo è in linea con una considerazione importante.. Bisogna dare il tempo agli sviluppatori di convertire le proprie applicazioni, progettate ora per il mondo Intel. Il momento più logico per annunciare questa transizione è la, l'evento per gli sviluppatori che si tiene di norma a giugno. Coronavirus permettendo , in questo 2020.Gli sviluppatori e le software house avrebbero così. Alla WWDC del 2021 potrebbero debuttare il macOS e le applicazioni principali per ARM. Contestualmente i primi Mac, quasi certamente di fascia consumer., il mese di solito dedicato ai lanci hardware più importanti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita