Xperia 1 II: smartphone con scatto continuo fino a 20 fps, tracking AF/AE e 5G

scatto a raffica fino a 20 fps con calcolo AF/AE[3] 60 volte al secondo[4], come nelle fotocamere a obiettivo intercambiabile Sony Alpha;

Creator mode e funzione di registrazione cinematografica Cinematography Pro “powered by CineAlta”, ereditati dalla divisione Sony Professional Solutions;

X1 per dispositivi mobili, basato sulla tecnologia dei TV BRAVIA.

Ma non è tutto:

è il primo smartphone al mondo dotato di decodifica hardware 360 Reality Audio, che ottimizza la qualità sonora durante l’ascolto con TIDAL, nota piattaforma di intrattenimento e streaming musicale.

Sony rafforza la gammaintroducendo il suo primo dispositivo di punta con(Mark due) è stato progettato per la velocità e permette di creare e fruire di contenuti in tutta facilità, grazie all'integrazione di tecnologie leader di mercato prese in prestito dall'intero portfolio Sony, tra cui:La fotocamera a tre obiettivi di nuova concezione, dotata della tecnologia AF leader di settore delle fotocamere Sony Alpha, combina tecnologie fotografiche avanzate a esclusive ottiche ZEISS, appositamente calibrate per, con rivestimento ZEISS T che contribuisce a ridurre i riflessi, garantendo rendering e contrasto spettacolari.Sfruttando la tecnologia sviluppata per le fotocamere a obiettivo intercambiabile Alpha,offre un AF continuo in grado di eseguire il calcolo di AF/AE 60 volte al secondo. Questo consente di avere il primo tracking AF/AE continuo al mondo per scattare ad alta velocità a un massimo di 20 fps — funzione particolarmente utile per catturare soggetti in movimento come bambini o animali, ma anche gli sport più dinamici.Nato per la velocità, il dispositivocon supporto 5G è stato creato per i flussi di lavoro professionali. Il supporto alla rete Sub-6 GHz rendeuno strumento sempre affidabile per accedere a contenuti in alta qualità.La piattaforma mobile 5Goffrono possibilità di gioco, fotografia, multi-tasking e connessione mai viste prima, con l'incredibile velocità del 5G e alle prestazioni ottimizzate con CPU e GPU più veloci del 25% rispetto al modello precedente.è dotato di certificazione IP65/68 (resistente all'acqua) e di: un dispositivo tanto elegante quanto resistente.Xperia 1 II sarà disponibile in Europa in versione nera e viola ea partire dalla primavera 2020.