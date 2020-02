Xperia 10 II porta l'esperienza di intrattenimento in 21:9 targata Sony nel segmento super-mid range

Sony ha annunciato il lancio di Xperia 10 II – modello super-mid range che si aggiunge alla gamma di smartphone dedicati all’intrattenimento.

Come Xperia 10, Xperia 10 II è dotato di uno schermo OLED Wide 21:9 da 6” con tecnologia TRILUMINOS display per dispositivi mobili, la stessa dei TV BRAVIA, che ottimizza l’intrattenimento e assicura un’esperienza di visione davvero immersiva e coinvolgente.

Xperia 10 II include poi una tripla fotocamera con un obiettivo da 12 MP e due da 8 MP e la stessa combinazione di lunghezza focale di Xperia 1: ultragrandangolo (16 mm), grandangolo (26 mm) e teleobiettivo (52 mm).Sprigiona tutta la tua immaginazione e creatività fotografica: Xperia 10 II scatterà sempre splendide immagini, grazie alla sua nuova riproduzione dei colori, ottimizzata sulla base delle competenze di Sony nel campo del digital imaging.

I preset Cibo, Ritratto e Modalità Notturna consentono di ottenere facilmente scatti unici e di alta qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. L’acquisizione d’immagini 21:9 e la capacità di registrare video in 4K espandono ulteriormente le possibilità creative.

Xperia 10 II è stato progettato per essere tenuto perfettamente nel palmo di una mano, grazie al corpo di 69 mm, al display 21:9 e al peso di soli 151 g. La classificazione IP65/IP68 (resistenza ad acqua e polvere) e il Corning Gorilla® Glass 6 proteggono Xperia 10 II dagli agenti esterni, così da poterlo utilizzare in tutta tranquillità.

Grazie alla batteria da 3.600 mAh puoi utilizzare lo smartphone più a lungo e sfruttare tutte le tue app preferite, senza rischiare di rimanere a secco. Le tecnologie di ricarica aiutano inoltre a conservarla al meglio: lasciare una batteria completamente carica collegata alla corrente può provocare danni, perciò Battery Care ricarica il telefono al 90%, attende e poi lo fa arrivare al 100%, giusto in tempo per la sveglia.

Xperia Adaptive Charging regola invece i livelli per evitare eventuali sovraccarichi.Xperia 10 II integra la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 665, che garantisce prestazioni affidabili e connettività rapida. Non manca naturalmente la tecnologia audio di Sony: l’audio ad Alta Risoluzione e l’audio wireless ad Alta Risoluzione offrono un’esperienza sonora autentica, sia con il jack da 3,5 mm sia senza fili.

Xperia 10 II sarà disponibile in bianco e nero a partire dalla primavera 2020 e supporterà Android 10.



