Coronavirus: Eolo, internet gratis per i clienti nelle zone rosse

Eolo mette a disposizione dei suoi abbonati nelle zone rosse in Veneto e Lombardia connettività gratuita per un mese, sospendendo il canone di abbonamento.

Eolo ha infatti deciso di aderire all’iniziativa lanciata nella giornata di giovedì da Paola Pisano, Ministro per l’Innovazione a la digitalizzazione, che ha chiamato a raccolta tutti i player del settore innovazione con l’obiettivo di contribuire assieme a ridurre l’impatto sociale ed economico della situazione in atto nelle aree sottoposte a misure temporanee di contenimento per il virus.

