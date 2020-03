Huawei: in Francia un nuovo impianto di produzione di tecnologie wireless

Huawei ha annunciato la realizzazione di un impianto di produzione di tecnologie per la comunicazione wireless in Francia. Questa nuova struttura, altamente automatizzata e intelligente, si concentrerà sulle apparecchiature 4G e 5G, principalmente destinate alla fornitura dei clienti europei.



Huawei ha annunciato che l’investimento previsto supererà i 200 milioni di euro per la prima fase del progetto che comprende l’acquisizione di terreni, la costruzione dell’impianto e l’acquisto di attrezzature.



Nello stabilimento sarà disponibile anche un demo center in cui saranno illustrati i processi legati alla produzione delle stazioni base wireless, del caricamento dei software e alla realizzazione dei test. Il centro aprirà le sue porte a operatori, rappresentanti di governi e alle autorità ad essi collegate.





Le apparecchiature di comunicazione wireless prodotte dal sito francese saranno destinate principalmente al mercato europeo. Grazie a questo impianto, Huawei sarà in grado di rispondere alle necessità di ogni anello presente lungo la sua catena del valore e, al tempo stesso, dare uno slancio alle industrie locali, sia a monte che a valle. L’impianto contribuirà positivamente alle attività di ricerca e sviluppo, vendite, approvvigionamento, produzione, logistica, assistenza e sviluppo dei talenti. Infine, lo stabilimento francese rappresenterà una delle prime realizzazioni di impianti in Europa con processi produttivi all’avanguardia che sapranno stimolare la competitività tecnologica dell'industria europea e migliorare la resilienza di filiere e infrastrutture.

Si stima che questo progetto sarà in grado di realizzare prodotti per 1 miliardo di euro all'anno e di creare 500 posti di lavoro legati allo stabilimento.

Huawei opera in Europa da 20 anni, dove impiega oltre 12.000 dipendenti e ha creato direttamente e indirettamente circa 170.000 posti di lavoro. Guardando al futuro, Huawei si impegna a operare “In Europa, per l'Europa”, mostrando un approccio aperto e collaborativo a beneficio dell’intera comunità europea.

