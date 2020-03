Amazon: 1.9 milioni di Euro alle scuole italiane grazie all’iniziativa “Un Click per la Scuola”

Istituto Comprensivo Giuseppe Montezemolo, Roma

Istituto Comprensivo Piazza Leonardo Da Vinci, Milano

Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, Milano

Istituto Comprensivo via Moisè Loria, Milano

Istituto Comprensivo Umberto Eco, Milano

Istituto Comprensivo di via Acerbi, Pavia

Istituto Comprensivo Statale Paolo Frisi, Melegnano (MI)

Istituto Comprensivo A. B. Sabin, Segrate (MI)

Istituto Comprensivo Via Linneo, Milano

Istituto Comprensivo Pisacane e Poerio - Milano

Nello specifico 767 istituti comprensivi hanno ricevuto più di €500 e 2.201 istituti hanno ricevuto almeno €250.

Nello specifico 767 istituti comprensivi hanno ricevuto più di €500 e 2.201 istituti hanno ricevuto almeno €250.

La prima edizione di, l'iniziativa di donazione lanciata da Amazon.it lo scorso 28 agosto e dedicata a tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e di secondo grado del territorio nazionale, si è conclusa lo scorso sabato 29 febbraio con l'adesione di oltre 28.900 scuole ovvero una scuola ogni due sul territorio nazionale. Amazon ha donato a queste realtà scolastiche, pari a una percentuale degli acquisti di prodotti venduti e spediti da Amazon.it, effettuati dai clienti che hanno confermato la partecipazione all'iniziativa sul sito www.unclickperlascuola.it , scegliendo la propria scuola preferita che desideravano supportare, senza nessun costo aggiuntivo per i clienti."Siamo molto felici che la nostra iniziativa 'Un click per la Scuola' abbia riscosso un grande successo tra studenti, famiglie e istituti scolastici. Sono decine di migliaia le scuole che hanno aderito all'iniziativa e alle quali Amazon ha donato credito virtuale per acquistare prodotti utili all'attività didattica e al miglioramento dell'infrastruttura scolastica". "Gli istituti scolastici hanno tempo fino a fine aprile per richiedere quello di cui hanno bisogno scegliendo da un catalogo di oltre 1.000 prodotti. La lunga durata del progetto e l'ampia selezione di prodotti per le scuole sono solo due delle caratteristiche che i nostri clienti hanno apprezzato molto di questa iniziativa, oltre all'esperienza interamente digitale, che ha permesso a tutte le scuole d'Italia di partecipare e ai clienti di scegliere di supportare la propria scuola preferita, a prescindere dalla città in cui si trovano".è quello che ha ottenuto i maggiori crediti virtuali, seguito da 10 istituti di Milano e hinterland, ad eccezione del sesto posto, ottenuto dall'Istituto Comprensivo di via Acerbi di Pavia: