A marzo Apple celebra la figura femminile

Nel mese di marzo gli store di tutto il mondo terranno oltre 5000 sessioni Today at Apple della serie “Crea come Lei”.

Le sessioni daranno risalto a donne di grande carisma che utilizzano la creatività e mezzi espressivi quali fotografia, design, tecnologia, business, musica e cinema per affrontare temi difficili, esplorare nuove prospettive e dare un apporto positivo alle comunità in cui vivono. Oltre 100 sessioni saranno tenute in alcuni store da personaggi femminili di spicco provenienti da diversi settori e con molteplici peculiarità espressive, donne che offrono un contributo alla società attraverso la loro creatività. Fra le ospiti, la codirettrice della Women’s March Linda Sarsour, le musiciste Meghan Trainor e Victoria Monét, la designer Carla Fernández e molte altre.

A partire da oggi tutti possono iscriversi a due nuove sessioni Today at Apple ispirate a donne di grande carisma e creatività. Nel Lab musica con i brani di Alicia Keys, i partecipanti ascolteranno il suo ultimo successo “Underdog”, scopriranno il percorso creativo dell’artista e riarrangeranno la loro personale versione del brano con GarageBand su iPhone e iPad. Il nuovo “Lab arte: Ritratti pop” trae ispirazione da tre artiste di New York, Tokyo e Varsavia. Durante la sessione i partecipanti trasformeranno una comune foto in un’opera d’arte con sticker, colori e motivi utilizzando l’app Procreate su iPad Pro.



