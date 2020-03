Epson rinnova la propria gamma di scanner con i modelli A3

Epson ha annunciato il lancio di due nuovi scanner A3 per le aziende: WorkForce DS-30000 e DS-32000.

Questi nuovi modelli sono in grado di acquisire molteplici tipologie di documenti: libretti di assegni, carte d'identità (perfino passaporti, tramite un vassoio opzionale) e documenti di grande formato, con acquisizione delle immagini ad alta velocità (fino a 90 ppm o 180 ipm) e con un'ampia flessibilità dei supporti. Sono quindi il punto di partenza ideale per tutte le attività in cui i documenti cartacei devono essere digitalizzati per entrare nei flussi di lavoro elettronici.

L'uso di motori efficienti e di sensori CIS a basso intervento fanno sì che la nuova gamma utilizzi il minor consumo di energia possibile, mentre funzioni avanzate quali la riduzione dell'attrito, il rilevamento della doppia alimentazione e i sensori avanzati di protezione della carta impediscono che i documenti vengano danneggiati.

WorkForce DS-30000 supporta le esigenze di scansione degli uffici moderni. Dotato di un alimentatore ad alta capacità, di ampia capacità di scansione dei supporti e di un pannello touchscreen, questo modello può acquisire fino a 30.000 pagine al giorno.

Altre caratteristiche includono:

- sensori avanzati integrati per la protezione della carta, che consentono di evitare il danneggiamento dei documenti

- sensori ultrasonici, che garantiscono la massima precisione dei documenti scansionati per mantenere l'integrità dei dati

- suite di tecnologie per l'elaborazione di un'ampia varietà di documenti, tra cui quelli di grandi dimensioni, carte d'identità e passaporti

- ampia gamma di driver, tra cui TWAIN, ISIS, WIA, SANE e ICA, per una facile integrazione nella maggior parte dei sistemi di gestione dei documenti

- dimensioni del documento (min/max): da 51x69mm a 304x5.588mm

- alimentatore automatico di documenti (ADF) in grado di gestire carta con grammatura variabile fra 27 g/m² e 413 g/m²

- software Document Capture Pro 3.0 con funzionalità OCR integrata che fornisce immagini nitide e chiare WorkForce DS-32000 è stato progettato come uno scanner a foglio ad alte prestazioni da 90 pagine al minuto che acquisisce fino a 40.000 pagine al giorno.



Caratterizzato da un esclusivo design del telaio regolabile (normale, orizzontale e compatto, per adattarsi allo spazio), DS-32000 consente di scegliere la posizione di scansione più adatta al lavoro da compiere.

Altre caratteristiche includono:

- schermo touchscreen da 2,7" retroilluminato che visualizza i lavori di scansione predefiniti ed evidenzia le esigenze di pulizia e manutenzione della macchina con istruzioni facili da seguire

- sensori integrati avanzati di protezione della carta, che consentono di evitare il danneggiamento dei documenti

- sensori ultrasonici, che garantiscono la massima precisione dei documenti scansionati, mantenendo l'integrità dei dati

- software Document Capture Pro 3.0 con funzionalità OCR integrata

- ampia gamma di driver, tra cui TWAIN, ISIS, WIA, SANE e ICA, per una facile integrazione nella maggior parte dei sistemi di gestione dei documenti

- retrocompatibilità con USB 3.0

- alimentatore automatico di documenti (ADF) in grado di gestire carta con grammatura variabile fra 20g/m2 e 413g/m2.

