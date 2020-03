Dark mode WhatsApp: come funziona

entra nel novero delle ormai molte app che offrono un proprio. La "modalità scura", per usare il termine italiano, è stata attivata nelle versioni di WhatsApp per iPhone e Android. Richiede ovviamente unall'ultima versione. Fatto il quale, avremo a disposizione la nuova modalità.Il dark mode di WhatsApp nasce per lo stesso motivo per cui è stato abilitato in molte altre app. Sui nuovi display OLED, che danno neri più profondi dei classici display LCD, offre una interfacciaper gli occhi. E anche, per certi versi, più elegante. Inoltre, spiega il blog di WhatsApp, il dark mode evita "situazioni poco piacevoli in cui la luce del telefono".Il dark mode di WhatsApp è stato studiato per usare "colori il più simile possibile a quelli predefiniti delle rispettive piattaforme di iPhone e Android". Proprio questa impostazione grafica dovrebbe, nelle intenzioni, daredelle informazioni più importanti.In generale il dark mode di WhatsApp è. Basta attivare quello perché anche WhatsApp vi si adegui. Gli utenti conpossono attivare la modalità scura nelle impostazioni del dispositivo. Gli utenti cone versioni precedenti possono accedere alle impostazioni di WhatsApp, toccare Chat > Tema e selezionare “Scuro”.L'unico inghippo? L'aggiornamento dell'app di WhatsApp con il dark mode non è immediatamente disponibile per tutti in tutto il mondo., si spiega. Bisogna quindi, per averla appena disponibile, impostare l'aggiornamento automatico delle proprie app. Oppure eseguire un aggiornamento manuale.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita