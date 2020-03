WiFi in volo e standard: si può fare, ecco come funzionerà

Avere ilcon prestazioni analoghe al WiFi di casa è sempre stato il sogno dei viaggiatori. Invece di telefonare con le (esose) tariffe dei telefoni di bordo, si potrebbe chattare. E in generale si potrebbe passare il tempo con le proprie app. Il problema è che sinoraalla realizzazione di reti wireless "indoor" per aerei. Sinora, perché adesso una piattaforma comune invece esiste. Promettendo un futuro più interessante per i prossimi voli.A creare uno standard per il WiFi in volo è stata la. Una associazione fondata da Airbus, Airtel, Delta Air Lines, OneWeb, Sprint. Un gruppo iniziale a cui, nelle intenzioni, dovevano unirsi le aziende che intendono offrire servizi di connettività wireless in aereo. Infatti, la Alliance oggi comprende realtà dicostruzione di aerei, servizi cellulari, comunicazioni satellitari, linee aeree, progettazione ingegneristica.Ladella Seamless Air Alliance vede infatti anche nomi come Virgin Atlantic, Vodafone, Etihad, Inmarsat, Panasonic, Nokia, Air France.La Seamless Air Alliance ha definito unaper il WiFi in volo. L'idea è quella di definire i "mattoncini" di base per il wireless in volo. Lasciando poi alle singole implementazioni la scelta di soluzioni specifiche. In questo modo, tra l'altro, l'architettura è abbastanza elastica daQuando un componente si può aggiornare con una tecnologia più evoluta, l'architettura lo consente.La standardizzazione del WiFi in volo promette molti vantaggi. Il primo è per le linee aeree. Invece di progettare installazioni wireless specifiche per i propri aerei , possono fare riferimento a una architettura predefinita ma non rigida. Il che dovrebbe ancheI vantaggi sono anche per i viaggiatori. Che non dovrebbero più avere esperienze d'uso diverse passando da una linea all'altra. O anche da un aereo all'altro.L'architettura definita per il WiFi in voloLa cabina dell'aereo viene considerata come una estensione della rete mobile degli operatori. La copertura interna può essere via WiFi, per le prestazioni che offre. Ma anche via tecnologie mobili come LTE e in futuro 5G. L'obiettivo principale è, quindi senza un processo di login esplicito alla rete dell'aereo.L'autenticazione del device al sistema di WiFi in volo comunque esiste, per. Ma anche di fatturazione, altrettanto ovviamente. Dovrebbe però essere del tutto trasparente per l'utilizzatore. Un po' come quando il proprio smartphone passa in roaming su una rete mobile diversa da quella consueta. O dalla copertura di una cella a quella di un'altra.Le comunicazioni all'interno di un aereo saranno, come accennato, in WiFi o LTE/5G. Dall'aereo a terra avremo inveceLe uniche in grado di offrire copertura globale, ad alta quota, per un "veicolo" che si muove a centinaia di chilometri l'ora. Alcuni server a bordo di ogni aereo faranno probabilmente da cache per le applicazioni più popolari o per alcuni servizi. Perda e verso l'aereo stesso.Ora che uno standard comune c'è, quali saranno i passi successivi per un "nuovo" WiFi in volo? La Seamless Air Alliance su questoSpiega che il suo compito è definire specifiche tecniche e non piani di business. Sta alle linee aeree ed agli operatori interessati muoversi,L'unica ipotesi che si fa al momento è che i membri della Alliance siano quelli che si muoveranno prima. Ma sempre a seconda dei loro piani di sviluppo, si sottolinea.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita