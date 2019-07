Emirates: i passeggeri potranno utilizzare il WiFi anche sul Polo Nord

I passeggeri didiretti negli Stati Uniti potranno presto usufruire del Wi-Fi, della connettività per i servizi mobili e della trasmissioni TV in diretta,Emirates è uno dei leader della connettività in volo, con tutti i suoi aeromobili collegati con Wi-Fi, servizi voce e SMS. Tuttavia, sui suoi voli per gli Stati Uniti, che sorvolano spesso la regione polare, i passeggeri possono ritrovarsi senza connettività. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte dei satelliti sono geostazionari e situati sopra l'equatore e, quindi, le antenne degli aerei non possono vedere il satellite quando si trovano nell'estremo nordIl partner di Emirates Inmarsat risolverà presto questo problema con l'aggiunta di, fornendo così la copertura necessaria al Polo Nord entro il 2022. I nuovi satelliti forniranno anche trasmissioni in diretta sui voli Emirates e consentiranno ai clienti di guardare notizie in diretta o sport sulla regione polare.Si può definire un servizio molto popolare tra i clienti di Emirates, dato che vengono effettuate mediamentea bordo dei voli della compagnia aerea in un mese.La connessione Wi-Fi è disponibile su tutti gli aeromobili Emirates. I clienti di tutte le classiSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita