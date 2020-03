Greta Thunberg: il coronavirus spinge online Climate Strike e Fridays For Future

C'è un effetto coronavirus anche sui Fridays For Future. È stata la stessaa spiegarlo, via Twitter . La crisi climatica ed ecologica resta senza dubbio la più importante che abbiamo mai affrontato. Ma "per ora dovremo trovaree spingere il cambiamento", spiega Greta Thunberg. Perché frenare il contagio adesso è la priorità.Ancora una volta, Greta Thunberg ha messo in evidenza come sia essenziale. Lo stesso messaggio che viene dato fortemente quando si tratta di climate change. "Gli esperti di invitano ad evitare grandi incontri pubblici per ridurre la diffusione del coronavirus", spiega. "Quindi personalmente raccomando di fare come dicono gli esperti. Specialmente nelle aree ad alto rischio".La morale è "numeri bassi ma morale alto", prendendo quello che viene "una settimana alla volta". Gli scioperi per l'ambiente e la sensibilizzazione. L'invito di Greta è postare una foto della propria protesta e usare l'hashtag. Un invito che in molte nazioni promette di essere valido per ben più di una settimana. Il coronavirus promette infatti di obbligarci alla prudenza per lungo tempo L'invito di Greta Thunberg tocca direttamente i Fridays For Future , ma non solo. Il prossimo 22 aprile è la. Che ha come tema portante proprio l'impegno per contrastare il cambiamento climatico. Sono già stati organizzati diversi eventi Earth Day in molte nazioni, tra cui ovviamente anche l'Italia. Difficile pensare che abbiano tutti luogo, o nei modi in cui erano stati pensati.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita