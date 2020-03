FireEye: Coronavirus utilizzato per campagne di phishing

A causa del grande interesse per COVID-19, sia hacker che si occupano di minacce criminali sia quelli che effettuano attività di cyber spionaggio hanno distribuito materiale malevolo sul tema della pandemia.





FireEye ha avuto modo di rilevare diversi cyber criminali utilizzare come esca materiali a tema COVID-19 per colpire le vittime a livello globale e in ogni settore.

Ciò ha incluso operazioni di spionaggio condotte da Cina, Russia e Corea del Nord contro una serie di obiettivi

I cyber criminali hanno utilizzato il tema Coronavirus come esca per cercare di compromettere sia gli individui che le aziende.

Oltre a questo, FireEye ha rilevato anche campagne informative intorno a questa tematica.

FireEye ritiene che si continuerà a vedere un utilizzo di esche a tema Coronavirus da parte di aggressori opportunistici e motivati finanziariamente a causa della rilevanza globale della tematica.

