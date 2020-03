Smart Working: ecco le tutte le soluzioni TP-Link

Il prodotto che offre maggiore flessibilità è sicuramente il, sia nella sua versione desktop che nella versione portatile. Infatti basta inserire unanel Router per essere online in pochi secondi. La gamma di Router 4G desktop, offre diverse alternative adatte a tutte le tasche e con performance crescenti in termini di velocità wireless. Tutti i dispositivi della gamma sono dotati diper collegare via cavo PC, stampanti, scanner ecc. e poter ricreare la propria postazione di lavoro ovunque ci sia una presa elettrica. Il top di gamma èche permette di sfruttare una rete 4G+ fino a 300Mbps.La gamma di Router 4G portatilipermette di navigare anche in mobilità grazie alla batteria integrata. I modelli a disposizione sono moltissimi e permettono di collegare alla rete Wi-Fi da 10 fino a 32 dispositivi contemporaneamente. Il modelloha anche un utile display per avere sempre sott’occhio le informazioni di consumi e della rete.: fino al 31 marzo 2020 è possibile usufruire della Carta del Docente per l'acquisto degli hotspot Wi-Fi.