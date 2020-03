Coronavirus, “prodotti elettrici ed elettronici” considerati beni di prima necessità

-

Una circolare interpretativa del Ministero dell'Interno ha definito il perimetro normativo all'interno del quale dovranno muoversi le aziende che operanoIl Ministero ha infatti precisato cheSi ricorda che il DPCM 11 Marzo 2020 nel definire le tipologie di punti vendita per i quali non vige l'obbligo di sospensione delle attività, ovvero quelli elencati all'allegato 1 del medesimo provvedimento, ha anche abrogato la disposizione di cui alla lettera r) dell'art. 1 del precedente DPCM 8 Marzo 2020 che prevedeva la chiusura nel fine settimana dei punti vendita posti all'interno di Centri Commerciali e delle strutture di medie e grandi dimensioni, anche se indipendenti.Si conferma che la definizione di "non specializzati" adottata dal Legislatore per la finalità di non escludere dall'elenco degli operatori autorizzati imprese che per ragioni varie possano avere. La norma ricomprende ogni rivenditore di tali prodotti indipendentemente dalle dimensioni e dai format di vendita.Sono ovviamente fatte salve tutte le previsioni in materia di sicurezza degli addetti e dei consumatori, ovvero la distanza di almeno un metro tra gli avventori.Le associazioni del settore, Aires e Ancra Confcommercio, "auspicano che la Protezione Civile possa mettere quanto prima a disposizione per tutti i lavoratori dispositivi di protezione individuale (il cosiddetto Kit Sicurezza) al fine non solo di aumentare al massimo la tutela della Salute di tutti ma anche di consentire nel modo più sereno possibile il prosieguo delle attività produttive, distributive e di erogazione di servizi essenziali".