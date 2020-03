Kaspersky scopre malware che legge chat e sblocca dispositivi spiati

I ricercatorihanno individuato un nuovo tipo di stalkerware, software commerciale utilizzato di solito per spiare partner o colleghi degli utenti, dotato di funzionalità superiori a tutti quelli rilevati in precedenza. Denominato, questo software consente agli stalker di accedere segretamente a qualsiasi dato e di tracciare l'attività sui dispositivi che stanno monitorando, oltre che ai servizi di messaggistica eIl fine dello stalkerware è quello di ridurre la privacy degli utenti, mettendo a rischio le informazioni e la vita personale di molte persone. Non sempre il monitoraggio eporta a conseguenze sul piano tecnologico per la vittima. Tuttavia, gli sviluppatori di MonitorMinor hanno persino oscurato l'applicazione, dimostrando di essere ben consapevoli dell'esistenza di strumenti anti-stalkerware e provando a contrastarli.Le prime versioni di stalkerware, che consente all'operatore di individuare la posizione della vittima e, nella maggior parte dei casi, diMonitorMinor non si limita a questo: stabilito che le chat sono un mezzo fondamentale per la raccolta dei dati, il programma mira a ottenere l'accesso ai dati da tutti i più diffusi strumenti di comunicazione moderni."MonitorMinor è superiore ad altri stalkerware per molti aspetti: implementa tutti i tipi di funzionalità di tracciamento, alcune delle quali sono uniche, ed è quasi impossibile da rilevare sul dispositivo della vittima. Questa particolare applicazione è incredibilmente invasiva: priva completamente la vittima di qualsiasi privacy nell'utilizzo dei suoi dispositivi e consente persino all'aggressore di esaminare retrospettivamente ciò che le vittime hanno fatto in precedenza","L'esistenza di tali applicazioni sottolinea l'importanza della protezione da stalkerware e la necessità di uno sforzo congiunto nella lotta per tutelare la privacy. Per questo motivo è importante segnalare ai nostri utenti che questa applicazione, nelle mani dei criminali, potrebbe diventare un efficace strumento di controllo. Abbiamo anche condiviso preventivamente le informazioni su questo software con i partner della Coalition Against Stalkerware non appena possibile, per proteggere il maggior numero possibile di utenti".Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita