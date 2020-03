Coronavirus: aiutare la ricerca da casa con Folding@home

Lapassa certamente per la ricerca scientifica. Che deve comprendere in dettaglio i meccanismi con cui il virus SARS-CoV-2 infetta gli organismi ospiti. E capire anche quali sostanze possono inibire o rallentare il processo di infezione. Questa dipende anche dalche il virus stesso usa. Per sopprimere la risposta immunitaria dell'organismo e per riprodursi.Si può comprendere e rallentare il coronavirus comprendendo la struttura e il comportamento delle sue proteine. Un compito che. Simulazioni computerizzate che richiedono notevoli risorse di calcolo Per questo la Stanford University ha lanciato, quasi vent'anni fa, il progetto. Invece di affidare le simulazioni sul comportamento delle proteine a grandi supercomputer, i loro calcoli vengono. Tutti quelli di coloro che decidono di scaricare una piccola applicazione ad hoc. E di installarla sul proprio PC o Mac. Per fare da vero e proprio "citizen scientist" volontario.L'applicazione scarica una piccola parte di una simulazione del comportamento di una proteina. Esegue i calcoli necessari e, una volta completati, li re-invia ai server di Folding@home. Tutti i "pezzi" di una simulazioneper generare una simulazione completa.Da qualche giorno Folding@Homedi Covid-19. Quindi è possibile "donare" parte della capacità elaborativa del proprio computer a una buona causa. Un singolo computer sembra poca cosa. Ma attualmente il progetto coinvolge oltre 110 mila processori per una. Il che ne fa l'equivalente di uno dei supercomputer più potenti al mondo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita