Fondazione TIM dona 1 milione di euro per l'emergenza Coronavirus

Fondazione TIM

, per aiutare a portare avanti la battaglia al coronavirus, ha deciso di donare 500.000 euro e di lanciare una sottoscrizione volontaria tra i dipendenti TIM, impegnandosi a completare la raccolta fondi fino alla concorrenza di altri 500.000 euro, anticipando l'intera somma ai beneficiari.



A tal fine, Fondazione TIM ha individuato quattro destinatari di questi contributi, pari a 250.000 euro ciascuno:



L'Ospedale San Raffaele di Milano,

che ha sdoppiato in una sola settimana il suo Pronto Soccorso. Una iniziativa di questo tipo è fondamentale per garantire, in parallelo alla gestione dei sospetti ammalati di Covid-19, anche le emergenze sanitarie standard tempo-dipendenti e per consentire al personale medico di lavorare in piena sicurezza;



Il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS della Regione Veneto

, per un cofinanziamento a

uno studio clinico coordinato dal Prof. Vincenzo Bronte dell'Università di Verona che coinvolge gli ospedali veneti e si propone di comprendere quanto prima le dinamiche immunologiche dell'infezione e sviluppare terapie che possano evitare le manifestazioni più gravi della malattia;



L'Ospedale Spallanzani di Roma

, per l'ammodernamento in tempi rapidi dei laboratori di biosicurezza, quelli in cui è stato isolato per la prima volta il virus;



L'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli

, per un laboratorio che è previsto iniziare a lavorare questa settimana sul genoma del virus, con l'obiettivo di facilitare l'approntamento di terapie.







sta inoltre valutando, con le risorse ancora disponibili, iniziative che riguardino il post-emergenza, in particolare nei campi che le sono più vicini per storia e competenza: la telemedicina e, più in generale, la combinazione fra medicina e tecnologie avanzate per la trasmissione a distanza di dati e conoscenze.





Salvatore Rossi, Presidente Fondazione TIM

: "C'è chi combatte in prima linea questa guerra: i medici, i rianimatori, gli infermieri, il personale tutto degli ospedali che accolgono gli ammalati colpiti da questo virus, soprattutto in Lombardia e in Veneto, ma non solo. In un momento così drammatico, non possiamo lasciare sole queste persone. E' da loro che dipende la nostra sicurezza, il nostro benessere, il destino dei più sfortunati fra noi, che hanno contratto questo virus".

