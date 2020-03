Avaya e Università degli Studi di Milano, la laurea nell’era del Coronavirus

E l’, sfruttando le possibilità del“È anche anche grazie ad Avaya se siamo riusciti, nella settimana del 9 marzo, a portare a termine le sessioni di laurea con professori, laureandi e le famiglie dei laureandi tutti connessi virtualmente da remoto, ognuno con il proprio device”, spiega. L'ateneo ha infatti, in modo da garantire una partecipazione “virtuale” alle sessioni di laurea il più ampia possibile.“Lo streaming, messo a disposizione specificamente per le famiglie, ha inoltre permesso ai parenti di ‘essere presenti’ alla cerimonia di laurea dei propri ragazzi”, prosegue Pasquinelli. Aggiunge: “Siamo orgogliosi di aver supportato Unimi mostrando il digitale e il cloud quali potenti alleati per assicurare continuità didattica.”In ambito emergenza Coronavirus e nel quadro delle iniziative, Avaya ha anche provveduto a offrire gratuitamente per 90 giorni Avaya Spaces , un'applicazione cloud per le riunioni e la collaborazione in team a costi contenuti che integra voce, video, attività, condivisione di contenuti e altro ancora, il tutto accessibile da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo., è un'applicazione cloud per le riunioni e la collaborazione in team a costi contenuti che integra voce, video, attività, condivisione di contenuti e altro ancora in un'unica applicazione accessibile da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita